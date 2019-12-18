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Çorum'da 2 kişi intihar etti

Çorum'da 2 kişi intihar ettiÇorum'da dün akşam Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi.

18.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:03
'da 2 kişi intihar etti
Çorum'da dün akşam Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi.
Bahçelievler Mahallesi 18'inci Sokak'ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'den (31), alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerimö yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.
Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde'de de Oktay A.(32), evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğiktim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.
Çorum'da 2 kişi intihar etti

Bahçelievler Mahallesi, Karşıyaka, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA


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