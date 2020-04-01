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Çorum'da 2 köy karantina altında

ÇORUM'un Fındıklı ve Oyaca köyleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutuluyor.

01.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:22
Çorum'da 2 köy karantina altında

ÇORUM'un Fındıklı ve Oyaca köyleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutuluyor.

Çorum 'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde bir kadın, İstanbul'da yaşayan yakınlarını ziyarete gitti. Köye önceki hafta geri dönen yaşlı kadın rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan kadın tedavi altında tutulurken, Oyaca köyü karantina aına alındı. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde ekiplerde sağlık taraması gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri de anonslarla vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.

Oyaca Köyü Muhtarı İkbal Kemeç, köylerinde bir kişinin koronavirüs testlerinin polizif çıktığını belirterek "Köyümüz 3 gün önce alınan kararla karantinaya alındı. Jandarma köyümüze gelerek giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri köyümüzde sağlık kontrolleri yapıyor" dedi.

Öte yandan koronavirüsten yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyüde 9 gündür karantina altında tutuluyor. 13 haneli yaklaşık 25 kişinin yaşadığı köyün girişi jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatılırken, ekipler köye giriş ve çıkışa izin vermiyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fındıklı, Oyaca, Çorum, Güncel
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