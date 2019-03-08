Çorum'da 210 Çiftçiye Tohum Desteği

Kaynak: AA

Çorum'da 210 çiftçiye yem tohumu hibe edildi.Kentte kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Yem Bitkileri Geliştirme Projesi" kapsamında kura ile belirlenen 90 üreticiye fiğ, 80 üreticiye yonca ve 40 üreticiye de silajlık mısır olmak üzere toplam 210 üreticiye tohumları teslim edildi.Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, kurum bahçesinde düzenlenen teslim töreninde yaptığı konuşmada, proje ile merkez ve Alaca ilçesinde bin 763 dekar alanda üretim yapılmasının planlandığını bildirdi.Çiftçilere 170 bin liralık tohum hibe ettiklerini dile getiren Sarı, "Proje ile ilimizde yem üretimini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl merkez ve Alaca ilçemizde uyguladığımız projemizi gelecek yıl Çorum'un geneline yaymak istiyoruz. Üreticilerimize ve ilimize hayırlı olsun." dedi.Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile yem tohumu almaya hak kazanan çiftçiler katıldı.