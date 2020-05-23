Çorum'da 45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu

Çorum'da 45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak telef olduÇORUM'da kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerdeki yaylalarda, 45 büyük ve küçükbaş hayvan, donarak telef oldu.

23.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:55
Çorum'da 45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu
ÇORUM'da kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerdeki yaylalarda, 45 büyük ve küçükbaş hayvan, donarak telef oldu.
Çorum'da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük ve Yeşildere köyleri arasında kalan Katıklıeşme ile Narların Yurdu Yaylaları'nda otlayan 45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak, telef oldu.
Yeşildere Köyü Muhtarı Ali Okçu, yaylalarda yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirterek 'Ani bastıran kar ve tipi nedeniyle yaylalarımızda 45 büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu' dedi. Çorum’da 45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeşildere, Çorum, Güncel, Haber

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