09.06.2019 15:28
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Çorum'da 6 ahşap köy evi yandı

Çorum'da 6 ahşap köy evi yandıÇorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 5 eve sıçradı.

Çorum'da 6 ahşap köy evi yandı
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 5 eve sıçradı. 6 ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Hacıveli köyündeki iki katlı ahşap evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki 5 ahşap eve sıçradı. Alevleri fark eden köylüler söndürmek için müdahalede bulunsa da başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, 6 ev de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Çorum'da 6 ahşap köy evi yandı
Kaynak: DHA
Kargı, Çorum, Güncel