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Çorum'da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine götürdü

Çorum'da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine götürdüÇORUM'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı.

24.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:57
Çorum 'da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine götürdü
ÇORUM'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı.
İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Çorum'da yasağa uymayanlar için 155 polis hattına ihbarlar yapıldı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak, evlerine bıraktı.
Buharaevler Mahallesi'nde su faturasını ödemek için evden çıkan 65 yaş üzeri vatandaş ise evine dönmek için binmek istediği halk otobüsüne alınmadı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis aracına otostop çekti. Başka vatandaşları evlerine götürdüğü için polis aracına alınmayan kişi ihbarla gelen başka bir ekip tarafından evine götürüldü. Çorum’da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine götürdü

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Çorum, Polis, Güncel

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Çorum'da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine götürdü

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