Haberler» Güncel» Haber

Çorum'da 7 ev yandı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek etrafındaki 6 eve daha sıçradı.

04.08.2019 23:04 Çorum'da 7 ev yandı
ÇORUM'un İskilip ilçesinde, bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek etrafındaki 6 eve daha sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sorkun köyünde çıktı. Köydeki bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek 6 eve daha sıçradı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.
Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



İskilip, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:36   Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
00:32   Marmaris'te arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
00:30   Rize'de 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu
00:30   Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü
00:27   Maganda kurşununun isabet ettiği Hüseyin öldü
00:26   AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı
00:22   Muğla'da denizde mahsur kalan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı