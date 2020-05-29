Çorum'da 74 gün sonra ilk cuma namazı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı.

Çorum'da 74 gün sonra ilk cuma namazı
29.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:45
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Cuma namazı camilerin yanı sıra meydanlar, okul bahçeleri ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılındı.

Korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.

Sungurlu'da korona virüsle mücadele kapsamında sosyal hayatta normalleşmenin ikinci adımının atılmasıyla birlikte ilk cuma namazı kılındı. Vatandaşlar cami ve namaz kılınan alanlara maske takıp seccadeleri ile geldi. Cami ve açık alanlarda fiziki mesafe kuralları çerçevesinde namaz kıldı.

Şehir stadyumu başta olmak üzere okul ve cami bahçelerinden kılınan cuma namazına Boğazkale Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam vekili Yunus Ataman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzun bir aradan sonra tekrar kılınan cuma namazının öncesinde Emniyet güçleri namaz kılınacak yerlerin girişlerinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Cuma namazına seccade ve maske ile gelmeyenler alınmazken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise geri gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Güncel, Haber

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