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Çorum'da 9 ev kül oldu

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 9 ev kül oldu.

07.10.2019 09:40
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 9 ev kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıörenseki köyünde Sadık Cücük'e ait tandırlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer evlere sıçradı. İtfaiye ve jandarmayı arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 9 ev ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.
(Bilal Arıcı/İHA)
Çorum'da 9 ev kül oldu

İtfaiye, İskilip, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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