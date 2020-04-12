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Çorum'da ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Çorum'da bir kişi tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

12.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:58
Çorum'da ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi öldü
Çorum 'da bir kişi tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Çağrı K. (38) ile kardeşi Celalettin K. (37) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağrı K, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini yaraladı.
Annenin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Celalettin K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Çağrı K. emniyete götürüldü.
Zanlının, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu ve halen tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Güncel
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