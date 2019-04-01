Çorum'da AK Parti 9 Belediye Kazandı

ÇORUM'da yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Çorum
Belediyesi ve 8 ilçe belediyesini, MHP
ise 3 ilçe belediyesini kazandı. CHP
ve İYİ Parti
'de 1'er ilçe belediye başkanlığı kazandı.
Çorum'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Çorum Belediyesi ve 8 ilçe belediyesini, MHP ise 3 ilçe belediyesini kazandı. Ayrı olarak seçime giren CHP ve İYİ Parti'de 1'er ilçe belediye başkanlığı kazandı. Çorum Belediye Başkanlığı AK Partili Halil İbrahim Aşgın
62 bin 362 oy yüzde 43.17 oy oranı ile kazandı. İkinci sırada ise 53 bin 219 oy yüzde 36.84 oy oranı ile CHP'li Özgür Kılıç
yer aldı. AK Parti'nin oy oranı 2014'e göre yüzde 7.53 oranında azaldı.
5 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ
AK Parti'nin elinde olan Osmancık
İlçe Belediye Başkanlığı'nı ise MHP'li Ahmet Gelgör
kazandı. İskilip
İlçesi'nde de MHP'nin adayı Ali Sülük
seçimi kazanarak AK Parti'nin elinden belediye başkanlığını almış oldu. AK Parti'nin elinde bulunan Boğazkale
Belediye Başkanlığı'nı MHP'li aday Mesut Ocaklı
kazandı. Laçin
ilçesinde ise İdris Görükmez
'in belediye başkanı seçilmesiyle birlikte başkanlık MHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. CHP'nin elinde bulunan Oğuzlar
ilçe Belediye Başkanlığı'nı ise AK Partili Muzaffer Yıldırım
kazandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Çorum'da kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:
AK Parti:
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Laçin: İdris Görükme
Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım Kargı
: Zeki Şen Bayat
: Ekrem Ünlü Dodurga
: Mustafa Aydın Uğurludağ
: Remzi Torun Alaca
: Halil İbrahim Şaltu Ortaköy
: Taner İsbir
MHP:
Osmancık: Ahmet Gelgör
İskilip: Ali Sülük
Boğazkale: Mesut Ocaklı
CHP: Mecitözü
: Veli Aylar
İYİ Parti: Sungurlu
: Abdulkadir Şahiner
- Çorum
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Çorum, AK Parti, Politika
Kaynak: DHA