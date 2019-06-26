26.06.2019 21:44
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Çorum'da "alacak verecek" kavgası: 4 yaralı

Çorum

Çorum'da iki grup arasında "alacak verecek meselesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Çorum 'da iki grup arasında "alacak verecek meselesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
İddiaya göre, otomobil alım satımı ile uğraşan Emrah Ç. ile Erdal A, alacakları olduğu İlhami C. ile Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 67. Sokak'ta buluştu.
Üç kişi arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlhami C darbedildi. Bu sırada olay yerine gelen İlhami C'nin arkadaşları İbrahim C. ve Gökhan T. de kavgaya müdahale etti.
Emrah Ç, araçtan aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
Olayda Erdal A, İlhami C, İbrahim C. ve Gökhan T, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan Emrah Ç, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Kaynak: AA
Emrah , Çorum , Güncel

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