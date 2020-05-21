Çorum'da alevler arasında kalan yaşlı çift, itfaiye tarafından kurtarıldı

Çorum'da alevler arasında kalan yaşlı çift, itfaiye tarafından kurtarıldıÇORUM'da 2 katlı evde çıkan yangında alevler arasında kalan Aşır Olukçu (86) ile eşi Nazmiye Olukçu (82) itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

21.05.2020 07:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 07:58
Çorum'da alevler arasında kalan yaşlı çift, itfaiye tarafından kurtarıldı
ÇORUM'da 2 katlı evde çıkan yangında alevler arasında kalan Aşır Olukçu (86) ile eşi Nazmiye Olukçu (82) itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen çift, hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler mahallesi Karşıyaka 2'nci sokakta Aşır Olukçu'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede evi saran alevlerin arasında kalan Aşır ve eşi Nazmiye Olukçu balkona çıkarak yardım istedi. Yaşlı çiftin çığlıklarını duyan komşularının ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkona merdiven uzatarak, yaşlı çifti kurtardı. Dumandan etkilenen ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Olukçu çifti, tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor. Çorum’da alevler arasında kalan yaşlı çift, itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Çorum, Güncel, Haber

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