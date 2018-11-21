Çorum'da Anne Sütünün Önemi Anlatıldı

Çorum
'da Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, bin 371 anne ve anne adayına, bebeklerin gelişiminde anne sütünün önemi anlatıldı.
Kentteki Kur'an kursları, halk eğitim merkezleri, kadın kültür merkezleri,bölge camileri ve toplum sağlığı merkezlerinde etkinlikler gerçekleştiren İl ve İlçe Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi personeli, etkinliklerde kadınlara bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en ideal beslenme yönteminin emzirme olduğunu anlattı.
İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne sütünün bebeklerin gelişimi için hayati önem taşıdığını belirterek, "Sağlıklı hayatın anahtarı anne sütüdür." dedi.
Çorum'un 2004 yılından bu yana Sağlık Bakanlığınca verilen "Bebek
dostu il" unvanına sahip olduğunu ifade eden Sobacı, bu kapsamda kentteki annelerin bebeklerini en sağlıklı şekilde yetiştirmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti. Türkiye
'de bebeklerini emzirmeleri konusunda anneleri teşvik etmek amacıyla anne sütünün desteklenmesi, korunması ve özendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Sobacı, şöyle konuştu:
"İlimizde düzenlenen spor etkinliklerinde, özel halk otobüslerinde, eczanelere ve kamuya açık bir çok yerde afişler asarak annelerin emzirme konusunda bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin kullandığı bilgisayarların masaüstü temalarına anne sütü ve emzirmenin önemini vurgulayan görseller koyuyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek."
Çorum,Anne
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:58