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Çorum'da apartman dairesinden 4 kamyon çöp çıktı

Çorum'da apartman dairesinden 4 kamyon çöp çıktı (2)'BİZE SAHİP ÇIKSINLAR'Çorum'da kızı ile birlikte yaşayan ve evinden 4 kamyon çöp çıkan Gülşen Özdemir (78) apartmana taşındıklarından itibaren evlerinden çıkarılmak istendiklerini söyledi.

01.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:28
Çorum'da apartman dairesinden 4 kamyon çöp çıktı (2)
'BİZE SAHİP ÇIKSINLAR'
Çorum'da kızı ile birlikte yaşayan ve evinden 4 kamyon çöp çıkan Gülşen Özdemir (78) apartmana taşındıklarından itibaren evlerinden çıkarılmak istendiklerini söyledi. Evindeki tüm malzemenin giysi, tencere, tava ve takılar olduğunu söyleyen Gülşen Özdemir, "Benim evim çöp ev değil. Biz sahipsiziz diye bizim üzerimize geliyorlar. Bizi dışlıyorlar. Sürekli bizi suçluyorlar. Kızım 4 kere intihara kalkıştı, onu depresyon hastası yaptılar beni de tansiyon hastası. Şu evde bir kere ramazan ekmeği yedirmediler. 3 aydır bizimle uğraşıyorlar. Ne olur bize sahip çıksınlar" dedi. Çorum’da apartman dairesinden 4 kamyon çöp çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorum, Güncel, Haber

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