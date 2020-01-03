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Çorum'da apartmandaki yangında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da bir apartmanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de dumandan etkilendi.

03.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:44 Çorum'da apartmandaki yangında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi
'da bir apartmanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de dumandan etkilendi.
Akkent Mahallesi 2. Cadde'deki 5 katlı apartmanın birinci katında Nafiz Kaymak'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bir süre sonra tüm daireyi sardı. Bu sırada Kaymak ve üst katlarda oturan çok sayıda kişi, yoğun duman sebebiyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ekiplerince müdahale edilen yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince pencerelerden merdiven aracı yardımıyla tahliye edildi.
Bu kişilerden dumandan etkilendikleri anlaşılan 9'u çocuk 15'i, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen alevlerin ardından yangın çıkan dairede yapılan incelemede Kaymak'ın cesediyle karşılaşıldı.
Yangını alınca olay yerine gelen Kaymak'ın çocukları, "Babamız nerede?" diye yetkililere sordu. Polis ve itfaiye ekiplerinin uzun süre acı haberi veremediği Kaymak'ın çocukları, babalarının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaymak'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Hastaneye kaldırılan dumandan etkilenen 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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