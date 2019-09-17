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Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı

Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandıÇorum'da polisin okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

17.09.2019 20:05

Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı

Çorum'da polisin okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Çorum'da polisin öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla okullar bölgesinde denetimler yapıldı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öğrenci ve vatandaşlar, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı.

Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı

Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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