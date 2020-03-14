Çorum'da arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Çorum'un İskilip ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü.
14.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:04
Çorum 'un İskilip ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü.
İlçeye bağlı Akçasu köyünde yaşayan Hamdi S. (25) ile akrabası Ömer S. arasında tarla sınırı meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer S, tüfekle Hamdi S'ye ateş etti. Ağır yaralanan Hamdi S, ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybetti.
Ömer S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Akçasu köyünde yaşayan Hamdi S. (25) ile akrabası Ömer S. arasında tarla sınırı meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer S, tüfekle Hamdi S'ye ateş etti. Ağır yaralanan Hamdi S, ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybetti.
Ömer S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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