03.07.2019 14:54
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Çorum'da araziden topladıkları mantarı yiyen 4 kişi zehirlendi

Çorum

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde S.M. (56), Büyükcami köyünde İ.T. (83), Boğazkale ilçesine bağlı Emirler köyünde M.I. (72) ve Mecitözü ilçesine bağlı Söğütönü köyünde R.Y. (83), araziden topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ilçelerdeki devlet hastanelerine başvuran 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin tedavisi yoğum bakım ünitesinde sürüyor.
Kaynak: AA
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