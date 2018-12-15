Çorum'da Ayağını Helezon Makinesine Kaptıran Teknisyen Hayatını Kaybetti

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:00



15 Aralık 2018 Cumartesi 15:00

Çorum'da ayağını helezon makinesine kaptıran teknisyen yaşamını yitirdi.Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede teknisyen olarak görev yapan Ergün Keskin (40), sol ayağını hububat işlemesinde kullanılan helezon makinesine kaptırdı.Diğer çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede işletmeye gelen ekiplerin müdahalesine rağmen Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.Evli ve 2 çocuk babası Keskin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.