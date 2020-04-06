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Çorum'da bariyerle kapatılan pazar yerlerinde sıkı denetim

ÇORUM'da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, demir bariyerle kapatılıp önlem alınan pazar yerlerlerinde, kontrollerde bulunarak, maske takılması konsusuna uyarılarda bulunuyor.

06.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:58
Çorum'da bariyerle kapatılan pazar yerlerinde sıkı denetim

ÇORUM'da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, demir bariyerle kapatılıp önlem alınan pazar yerlerlerinde, kontrollerde bulunarak, maske takılması konsusuna uyarılarda bulunuyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın belirli  günleri günü kurulmaya başlanan ve polise ait demir bariyerlerle kapatılan pazar yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın'ın yanı sıra zabıta ve polis ekipleri de, girişlerinin kontrol altında olduğu pazar yerindeki esnafın eldiven ve maske takıp takmadığını sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledi. Başkan Aşgın, pazarda bulunan pazarcılar ve alışveriş yapmak için gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Başkan Aşgın, tüm Türkiyede olduğu gibi Çorum'da da önlemler almaya devam ettiklerini belirterek "Biz de bugün itibariyle şehrimizdeki pazar sayısını üçe düşürdük. Üç gün pazar kurulacak; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri. Toplam 240 civarı pazarcı esnafımız ve 6 pazarımız vardı. Her gün bir pazara gidiliyordu. Biz bunları üçe böldük ve bu üç pazarda ortalama 80 civarında pazarcı esnafımız olacak. Şu an burada Mimar Sinan pazarımız cuma günleri kuruluyordu. Artık üç pazar dediğimiz Mimar Sinan pazarı, diğeri Buhara perşembe pazarımız bir de Bahçelievler'de bulunan cumartesi pazarımız pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere 3 gün kurulacak. Böylelikle hem  pazarcı esnafı yoğunluğumuzu azaltmış olduk hem de hemşehrilerimizin pazardaki yoğunluğunu azaltmış olduk.

'ÖNLEMLER ÜST DÜZEYDE'

Kentte üst düzeyde önlemler alındığını aktaran Aşgın, "Başka ekstra önlemler de aldık. Alınan önlemler ve hijyen en üst düzeyde. Herhangi bir problemimiz, sorunumuz yok. Bizim buradaki hemşehrilerimize diyeceeğimiz şu; kurallara uyarak, genelgenin gereklerini yerine getirerek pazarlarımızdan alışverişlerini güvenle yapabilirler. Ancak akabinde evlerine hemen dönmeleri, evde kalmaları bizim alacağımız tüm önlemlerden daha önemli. Vatandaşımızdan talebimiz, ricamız budur. Onlar evde kalsınlar, biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu


Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Polis, Çorum, Güncel
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