Çorum'da bayramlaşma

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Çorum Valiliği, Belediye ve Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce ortaklaşa düzenlenen programda. protokol üyeleri bayramlaştı.

Vali Mustafa Çiftçi, bütün davetlilerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Çiftçi, törende yaptığı konuşmada Çorum'da ilk kez Valilik, Belediye ve Hitit Üniversitesinin ortaklığında bayramlaşma programı düzenlendiğini söyledi.

Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu hatırlatan Çiftçi, "Allah kurbanlarımızı kabul etsin. Kurban Bayramı bizi hem birbirimize, hem de yüce yaradanımıza yakınlaştırsın. Aziz vatanımızda, al bayrağımızın altında kıyamete kadar birlik ve beraberlik içinde yaşamak nasip olsun. Allah devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eylesin." dedi.

Programda konuşmaların ardından, devletin ve milletin birlik ve beraberliği ile sınır içi ve sınır ötesinde operasyonlar yürüten Türk ordusunun başarılı olması için dua edildi.

Programa, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri ile bürokrat ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA