Çorum'da Bedelli Askerlik Yapanlar Terhis Oldu

16 Kasım 2018 Cuma 15:33



16 Kasım 2018 Cuma 15:33

Çorum'da, bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 100 asker, yemin ederek terhis oldu.Bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasınının ardından temel eğitimlerini tamamlayan 100 asker, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masalara ellerini koyarak yemin etti.Ardından dönemde birliğe ilk katılanlar ile eğitimlerinde başarılı olan askerlere çeşitli ödüller verildi.İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, yaptığı konuşmada, vatani görevlerini yapmak için yurdun çeşitli yerlerinden gelen gençlerin kışlada ilk günden itibaren birbirleriyle bütünleştiklerini söyledi.Mehmetçik'in, Türk ordusunun şeref timsali olan şanlı bayrağının gölgesinde kutsal askerlik andını içtiğini belirten Başbuğ, şunları kaydetti:"Kutsal askerlik andını içtiğiniz andan itibaren milletimizin göz bebeği Silahlı Kuvvetlerimizin asil birer ferdi oldunuz. Andınız kutlu ve uğurlu olsun. Yemininizin anlamı askerin vatan nöbetine yürekten bağlanmasıdır. Bunun teminatı şeref, bedeli ise vatan uğruna gerektiğinde seve seve canını vermektir."Tören geçişinin ardından askerler, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.Bu arada bedelli olarak askerlik arasında yapanlar arasında Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun oğlu Selim Zorluoğlu da yer aldı. Vali Zorluoğlu ve eşi de terhis olan çocuklarını törende yalnız bırakmadı.Törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da katıldı.