Haberler » Güncel » Çorum'da belediye 160 bin menekşe dikecek - Haber

Çorum'da belediye 160 bin menekşe dikecek

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan, refüj, kavşak ve parklarda mevsimlik çiçek dikimine başladı.

21.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:54Çorum'da belediye 160 bin menekşe dikecek
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan, refüj, kavşak ve parklarda mevsimlik çiçek dikimine başladı.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte Çorum Belediyesi şehrin güzel bir görünüme kavuşması için şehri menekşelerle donatıyor. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin birçok alanında kışlık çiçek dikmeye başladı. Toplamda 160 Bin menekşe Çorum'un güzelliğine güzellik katacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın şehrin güzel görünümüne katkıda bulunmak amacıyla kışlık çiçek dikimine başladıklarını belirtti.

Çorum'un renkli ve güzel görünmesi amacıyla mevsimlik çiçek dikimine başladıklarını ifade eden Aşgın "160 bin menekşeyi şehrimizin belirli bölgelerine dikmeye başladık. Kış aylarında da şehrimizin canlılığını ve cazibesini korumak için 160 bin mevsimlik çiçeğin dikimine parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda başladık. Çalışmalarımız merkez ve mahallelerde devam ediyor" dedi. - ÇORUM

Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:16 Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek
20:11 Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu- İSTANBUL
20:10 Eczanede şaşkınlık veren olay
20:10 Başkan Hürriyet'ten düğün salonu fiyatlarını yüzde 90 indirim önerisi
20:08 Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:58 Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 2020'de teslim edilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı
21.11.2019 20:17:38