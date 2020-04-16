Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çorum'da Belediyenin oluşturduğu "Gönül Kapısı" hizmete girdi

Çorum Belediyesi, vatandaşın 7 gün 24 saat sorun, öneri ve taleplerinin kesintisiz olarak alınabilmesi amacıyla iletişim hattı kurdu.

16.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:15
Çorum'da Belediyenin oluşturduğu
Çorum Belediyesi, vatandaşın 7 gün 24 saat sorun, öneri ve taleplerinin kesintisiz olarak alınabilmesi amacıyla iletişim hattı kurdu.

Daha önce Kentli Servisi adıyla hizmet veren ve "Gönül Kapısı" olarak ismi değiştirilen belediyenin dışa açılan yüzü olan merkez, Alo 153 çağrı merkezi, 333 0 333 numaralı sesli yanıt, şahsen, e-belediye ve mail ortamında yapılan istek ve şikayetlerin çözüme kavuşturulması noktasında hizmet veriyor. Tüm bu hizmetlere bir yenisi daha eklenerek, whatsapp hattı da oluşturuldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gönül Kapısında incelemelerde bulundu. Çorum halkının Belediyeyle ilgili istek ve taleplerini en hızlı ve en kolay şekilde ulaştırabilmeleri amacıyla whatsapp hattını da kurduklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Bugün itibariyle yeni bir hizmeti daha başlatıyoruz. Hemşehrilerimiz "0501 100 1919" numaralı hattan her türlü istek, öneri, eleştiri ve memnuniyetlerini bizlere 7 gün 24 saat ulaştırabilirler." dedi.

Görevli personelin yaklaşık bir aydan beri bu konuda eğitimler aldığını dile getiren Başkan Aşgın, "Bizim kapımız hemşehrilerimize 7 gün 24 saat açık. Whatsapp hattı bunu daha da güçlendirecek. Gönül kapımızı her zamankinden daha fazla hemşehrilerimiz için açacağız. Biz hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Onların bizlere ulaşması için evlerinden çıkmasına artık gerek yok. Whatsapp hattımızdan her türlü öneri, düşünce ve tavsiyelerini çok rahatlıkla bizlere iletebilirler. Yazılı, fotoğraflı ve görüntülü talep ve şikayetler neticelendirildikten sonra operatör üzerinden talepte bulunan kişiye geri bildirimde bulunacak. Onlar evde kalmaya devam etsinler. Biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Whatsapp, Çorum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››Çorum'da Belediyenin oluşturduğu 'Gönül Kapısı' hizmete girdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: 93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi - Haber 19:44: Afrika ülkesi Esvatini'de Kovid-19'dan ilk ölüm - Haber 19:42: Kuzey Makedonya devlet televizyonunda Türkçe yayınların süresi artırıldı - Haber 19:40: Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında yangın: 14 ölü - Haber 19:40: New York'ta Kovid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 18:59: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı - Haberler 18:41: Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi