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Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

Çorum Belediyesi kentteki ibadethanelerin temizliğini yapmayı sürdürüyor.

13.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:48Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor
Belediyesi kentteki ibadethanelerin temizliğini yapmayı sürdürüyor.

Temizliğiyle ünlenen şehrimizin bu imajını pekiştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İbadethanelerimiz bizim için önemli. Dinimiz bize temiz olmayı emrediyor. Bu yüzden camilerimize önem veriyoruz ve oraların temizliği de bizden soruluyor. Şehrimizin genelinde bulunan 89 camii, 34 mescit, 29 Kur'an Kursu ve 1 Cemevi ile birlikte toplamda 153 ibadethanemizin mihrap, mimber, cam ve pencereler, kalorifer petekleri gibi temizlenmesi gereken ne varsa ekiplerimiz tertemiz yapıyor. Beytullah'ın şubesi olan camilerimizi pırıl pırıl yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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