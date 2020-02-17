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Çorum'da bir evden iki kamyon çöp çıktı

Çorum'da iki kamyon çöp çıkartılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

17.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:46Çorum'da bir evden iki kamyon çöp çıktı
'da iki kamyon çöp çıkartılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişiye ait evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.
İhbar üzerine eve giden polis, zabıta ve temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi.
Belediye yetkilileri, gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'ne havale etti. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, kesif kokularının oluşması, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması, hanede oturan kişilerin ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı.
Bunun üzerine Çorum Belediyesine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla 2 kamyon çöp çıkartılan ev, temizlendi.

Çorum, Polis, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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