Menü
Haberler ›› genel ››Çorum'da bir evden iki kamyonet çöp çıktı - Haberler

Çorum'da bir evden iki kamyonet çöp çıktı

Çorum'da bir evden iki kamyonet çöp çıktı Çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi Çorum'da iki kamyonet çöp çıkan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

13.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:23
Çorum 'da bir evden iki kamyonet çöp çıktı
Çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi
ÇORUM - Çorum'da iki kamyonet çöp çıkan ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Edinilen bilgilere göre, Ulukavak Mahallesi Binevler 291. sokaklarda ismi açıklanmayan bir kişiye ait evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis, zabıta ve temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Belediye yetkilileri, gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'ne havale etti.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, kesif kokularının oluşması, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması, hanede oturan kişilerin ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle acil olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı.
Bunun üzerine Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla 2 kamyonet çöp çıkarılan ev, temizlendi. Bu sırada evin temizlenmesine tepki gösteren ev sahibi kadın fenalık geçirdi. Olay yerine gelen ambulansla fenalık geçiren kadın hasteneye kaldırıldı. Çorum'da bir evden iki kamyonet çöp çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler : Çorum, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Haberler
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Haberler
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Haberler
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haberler
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı