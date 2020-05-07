Haber, Son Dakika, Haberler

Çorum'da bir kişi yolda bulduğu 810 avroyu sahibine ulaştırdı

Çorum'da bir kişi, yolda bulduğu 810 avroyu zabıtaya teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Çorum'da bir kişi yolda bulduğu 810 avroyu sahibine ulaştırdı
07.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:54
Çorum'da bir kişi, yolda bulduğu 810 avroyu zabıtaya teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.
Buharaevler Mahallesi 5. Cadde'de 810 avro bulan isminin açıklanmasını istemeyen kişi, parayı Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.
Yapılan araştırmada paranın sahibinin Özgür Öğretir olduğu tespit edildi. Öğretir, haber verilmesinin ardından zabıta müdürlüğüne gelerek, parasını teslim aldı.
Olayın şaşkınlığı içinde olduğunu belirten Öğretir, "Bu tür olayları televizyonlarda hep görürdük ama bize şaka gibi gelirdi. Aynı duruma kendimiz de düşünce anladık ki Türk milletinde insanlık gerçekten ölmemiş. Parayı bularak belediyeye teslim eden duyarlı kardeşimize ve emeği geçen zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta, Çorum, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haberler
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım’ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haberler
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Haberler››Güncel››Çorum'da bir kişi yolda bulduğu 810 avroyu sahibine ulaştırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:40: Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın esnafı dinledi - Haber 18:40: Afyonkarahisar'da karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı - Haber 18:34: Bartın Üniversitesinde bor katkılı el dezenfektanı üretildi - Haber 18:34: Trump ile Putin telefonda görüştü - Haber 18:33: İpekyolu, ortanca mahallesinde vaka sayısı 42'ye yükseldi - Haber 18:15: Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı - Haber 17:27: Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Haberler 17:08: Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı - Haber 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler