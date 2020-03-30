Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy Korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.

30.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:04
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
Çorum 'un Sungurlu ilçesinde bir köy Korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, "Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır" denildi. - ÇORUM
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Jandarma, Oyaca, Çorum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Çorum'da bir köy karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı Haberler
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner’in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı Haberler
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haberler
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu’dan ilk açıklama geldi Haberler
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olmalı Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Koronavirüs ilacı, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı Haberler
Koronavirüs ilacı, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira

Son Dakika Güncel Haberleri

10:28: Çiftçilere yüzde 75 destekli buğday tohumu - Haber 10:28: Milletlerarası sözleşme, Resmi Gazete'de yayımlandı - Haber 10:28: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - Haber 10:27: Bakan Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı - Haber 10:27: MALTEPE'DE TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:35: Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber 02:28: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı - Haber 00:15: New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı - Haber