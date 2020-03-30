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Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da bir köy karantinaya alındı Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.

30.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:49
Çorum 'da bir köy karantinaya alındı
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.
Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.
İlçe Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan karar da şu ifadelere yer verildi: "Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izalasyon kurallarına uymalarına durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol atında tutulması kararlaştırılmıştır"
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Çorum’da bir köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Oyaca, Çorum, Genel

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Çorum'da bir köy karantinaya alındı
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