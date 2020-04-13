Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çorum'da bir köyde karantina kaldırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

13.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:51
Çorum'da bir köyde karantina kaldırıldı
Çorum 'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine 30 Mart tarihinde köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durdurulmuştu.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, "30.03.2020 tarihinde 14 gün süre ile karantinaya alınan Oyaca köyündeki karantina 12.04.2020 tarihi itibariyle İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Oyaca, Çorum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Çorum'da bir köyde karantina kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:19: TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan besicinin hayvanlarını çaldılar - Haber 13:18: Antalya'da "Memleketim" şarkısıyla balkonlardan coşku seli yükseldi - Haber 13:18: Mamak'ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı - Haber 13:18: Adalet Bakanı Gül: "Bugüne kadar 14 hakim ve savcının testleri pozitif çıktı." - Haber 13:18: Adalet Bakanı Gül: "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin... - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin