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Çorum'da bir köyün daha karantinası kaldırıldı

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünde korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

16.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:17
Çorum'da bir köyün daha karantinası kaldırıldı
Çorum 'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünde korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Laçin İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin 2 Nisan'da aldığı kararla 14 gün süreyle karantina altına alınan ilimiz Laçin ilçesi Çamlıpınar köyümüzün, 14 günlük karantina süresi dolmuş olup, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından, İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla 17 Nisan 2020 tarihi itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Laçin, Çorum, Güncel
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