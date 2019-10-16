Haberler » 3. Sayfa » Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandı

Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandı

Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandıÇORUM - Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.

16.10.2019 12:28
Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandı
ÇORUM - Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi 8.'inci sokakta bulunan lokantanın mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları farkeden sanayi esnafı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın da her hangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandı

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:00 Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı
13:57 Jandarma 19 kişiyi yakaladı
14:01 Amasya'da orman yangını
13:50 Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası
13:49 Eski sevgili kurbanı kadına gözyaşlı veda
13:43 Rasulayn'da şiddetli çatışmalar
13:41 Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık'ı binler uğurladı
16.10.2019 14:06:37