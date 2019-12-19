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Çorum'da bir otomobilde iki sahte külçe altın ele geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, aracın ön kaputuna gizlenmiş iki adet sahte külçe altın ele geçirildi.

19.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:49Çorum'da bir otomobilde iki sahte külçe altın ele geçirildi
'un ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, aracın ön kaputuna gizlenmiş iki adet sahte külçe altın ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, N.D'nin kulandığı otomobil D100 kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, ön kaputa poşet içinde gizlenmiş, üzerinde tarihsel figür bulunan, altın görünümlü, toplam 6,245 kilogram ağırlığında iki külçe ele geçiren ekipler, sürücü N.D. ile beraberindeki Ö.A, R.G. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.
Çorum Müze Müdürlüğüne teslim edilen altın görünümlü külçeler üzerinde yapılan incelemede, altınların sahte olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmancık, Polis, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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