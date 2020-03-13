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Çorum'da borcu olan abonelerin suyu kesilmeyecek

ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, borcu olan abonelerin 1 Mayıs'a kadar sularının kesilmeyeceğini açıkladı.

13.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:53
Çorum'da borcu olan abonelerin suyu kesilmeyecek

ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, borcu olan abonelerin 1 Mayıs'a kadar sularının kesilmeyeceğini açıkladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, koronavirüse karşı önlemler aldıklarını belirterek dezenfeksiyon için 3 bin litre önleyici malzeme edindiklerini söyledi. Su borcu olanlarla ilgili düzenlemeye gittiklerini anlatan Aşgın, "1 Mayıs tarihine kadar su borcu olan abonelerimize su kesintisi işlemi yapmayacağız. Tedbirlerimiz en üst düzeydedir. Çorum Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Halil İbrahim Aşgın, 1 Mayıs, Çorum, Güncel

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