Çorum'da Bulunan Biyokütle Enerji Santralinde Yangın Çıktı

Çorum'da bulunan biyokütle enerji santralinde çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çorum'da faaliyet gösteren bir biyokütle enerji santralinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Mecitözü ilçesinde bulunan santralde saman balyalarının tutuşması sonucu yangın çıktı.
Alevlere ilk müdahaleyi santral çalışanları yaptı. İşçiler, alevlerin büyümesini önlemek için saman yığınlarını iş makineleri ile yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın yapılan çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
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İtfaiye,Çorum
11 Aralık 2018 Salı 14:48