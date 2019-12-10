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Çorum'da camilerdeki hırsızlık anı kamerada

ÇORUM'da 3 ayrı camiye girerek hırsızlık yapan şüpheli Sefa Şan (33), tutuklanıp cezaevine gönderildi.

10.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:37Çorum'da camilerdeki hırsızlık anı kamerada

ÇORUM'da 3 ayrı camiye girerek hırsızlık yapan şüpheli Sefa Şan (33), tutuklanıp cezaevine gönderildi. Suçunu itiraf eden şüphelinin camilerdeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent merkezinde farklı adreslerde yer alan Alaattin, Beytepe ve İneytullah camilerindeki din görevlilerine ait odalardan, bilgisayar ve yardım paralarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Camilerdeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin Sefa Şan olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste ele geçirilen bilgisayarlar da din görevlilerine teslim edildi. Adliyede sevkedilen Şan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Camiye girip hırsızlık yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Şüphelinin camilerdeki hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin camiye girdiği ve bir süre etrafı gözleyip, din görevlilerine ait odanın kapısını defalarca tekmeleyip kırdığı görülüyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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