Çorum'da çiftçilere 770 bin liralık araç ve ekipman desteği

Çorum
Valiliğince Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine hibe edilen araç ve ekipmanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarla günü etkinliğinde çiftçilere tanıtıldı.
Vali Mustafa Çiftçi, merkeze bağlı Kadıkırı köyündeki tarla günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çorum'da yem bitkileri açığını kapatmak için 770 bin liralık makine ve ekipman desteği sağladıklarını söyledi.
Çorum'da 165 bin kişinin tarım sektöründen geçimini sağladığını belirten Çiftçi, "İlimizde 240 bin büyükbaş, 230 bin civarında küçükbaş, 5 milyon civarında da kanatlı hayvan bulunmaktadır. İlimiz, yumurta üretiminde de 9'uncu sıradadır. Dolayısıyla üreticilerimizin ucuz yem ihtiyacını karşılamak için çiftçi birliklerimize desteklerimiz devam edecek." dedi.
Pancar, buğday, arpa ve pirincin yanında yem bitkilerinin üretimini teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Çiftçi, "Üreticilerimize ucuz ve kaliteli ham madde sağlamalıyız. Örneğin, yulaf, mısır, fiğ, yonca ekimi teşvik etmeli, gerekirse tohum dağıtmalıyız. Yem bitkilerinin besin değerlerini koruması için paketleme yapabilmeli, bunun için makineleşmeye önem vermeliyiz. İşte bu düşüncelerle bu makine ve ekipmanları çiftçimizin istifadesine sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte konuşmaların ardından hibe araç ve ekipmanlar, örnek tarlada çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi.
Etkinliğe AK Parti
Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan ve Erol Kavuncu
, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı
ile çiftçiler katıldı.
Kaynak: AA
Çorum
, Güncel