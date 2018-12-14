14 Aralık 2018, 14:12
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Çorum'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum

Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Karakeçili köyünde Mehmet Eraytay'a ait evin alt katındaki odunluk kısmında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve tüm evi saran yangına, Boğazkale ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Eraytay ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ataman, ailenin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli yardımları yapacaklarını kaydetti.
14 Aralık 2018 Cuma 14:12