Haberler » Güncel » Çorum'da çöken mandıradaki 6 hayvan telef oldu - Haber

Çorum'da çöken mandıradaki 6 hayvan telef oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde mandıranın bir bölümünün çökmesi sonucu 5 inek ile 1 eşek telef oldu.

11.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:24Çorum'da çöken mandıradaki 6 hayvan telef oldu
'un ilçesinde mandıranın bir bölümünün çökmesi sonucu 5 inek ile 1 eşek telef oldu.
İlçeye bağlı Küçükincesu köyü yakınlarında Serdar Yaşçeltikoğlu'na ait mandıranın çatısı ve duvarı çöktü.
Olayda, enkaz altında kalan 5 inek ile 1 eşek telef oldu, yaralanan 3 inek ise telef olmadan sahipleri tarafından kesimhaneye götürüldü.
Sungurlu Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, Yaşçeltikoğlu'u ziyaret ederek, Yaşçeltikoğlu'na geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Yaşçeltikoğlu, mandırada 25 hayvanının bulunduğunu, 9'unu kaybettiğini ifade etti.

Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:41 Tecavüzle suçlanan profesörün yargılanmasına başlandı - Haber
16:41 Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı - Haber
16:41 Hatay yangında dumandan etkilenen yaşlı çift kurtarıldı - Haber
16:41 Eskişehir sokak hayvanları için kulübe yaptılar - Haber
16:36 MEB: "Maarif müfettişlerince olay tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır" - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:42:07