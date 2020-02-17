Haberler » Güncel » Çorum'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı - Haber

Çorum'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı

Çorum'da belediye ekipleri, yoğun şikayetlere konu olan bir adreste çöp ev olduğunu tespit etti.

17.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:11Çorum'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı
'da belediye ekipleri, yoğun şikayetlere konu olan bir adreste çöp ev olduğunu tespit etti. Belirlenen yere giden ekipler, çöp evden çıkanlar tam 2 kamyonu doldurdu.

Çorum Belediyesi Alo 153 hattına gelen şikayet üzerine Mahallesi Hamit Duran Caddesi üzerinde bulunan bir evde inceleme yapan ekipler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöpten dağlar oluştuğunu tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisine havale etti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, kesif kokularının oluşması, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması, hanede oturan kişilerin ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı. Polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri binada yaptıkları çalışmayla evdeki çöpleri temizledi. - ÇORUM

Zabıta, Çorum, Kale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 20:26:04