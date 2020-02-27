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Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

ÇORUM'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 Irak uyruklu gözaltına alındı.

27.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:34Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

ÇORUM'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 uyruklu gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler olan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 Irak uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdürüldüğü öğrenildi.



Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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