Haberler» Güncel» Haber

Çorum'da depo yangını korkuttu

Çorum'da depo yangını korkuttuÇorum'da bir depoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

16.08.2019 20:43
Çorum'da depo yangını korkuttu
Çorum'da depo yangını korkuttu
Çorum'da bir depoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.
Yangın kent merkezi Kunduzhan Mahallesi Tabak 4'üncü Sokak'ta bir depoda meydana geldi. İdidaya göre saat 17.30 sıralarında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Hırdavat malzemelerin bulunduğu depodaki yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Deponun bitişiğinde bulunan başka bir depo da alevlerin sıçraması ihtimaline karşı vatandaşlar tarafından boşaltıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Çorum'da depo yangını korkuttu

Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:45   Babasını silahla öldürüp gömdüğü iddiası
21:43   Başkan Soyer'den vaadleriyle ilgili zaman ve kaynak vurgusu
21:42   14. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI -
21:41   Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
21:41   İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı
21:40   Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti
21:39   14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı