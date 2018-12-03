Çorum'da Depreme Dayanıksız Okul Binası Yıkılacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:08

Çorum'da, Milli Eğitim Bakanlığının yaptırdığı deprem incelemesi sonucu 17 derslikli okul için yıkım kararı verildiği, öğrencilerin eğitimlerine başka okulda devam etmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve bazı idarecilerle Bahçelievler Mahallesi'ndeki Karşıyaka Ortaokulu'nda inceleme yaptı. Duvarlarında çatlaklar bulunan 17 derslikli okulu inceleyen Vali Çiftçi, yöneticilerle ve bazı velilerle görüştü.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, okulun depreme dayanıksız olduğu için yıkılması yönünde karar alındığı bildirildi.Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından "Eğitim Kurumu Binaları ve Eklentilerinin Deprem Tahkiklerinin Yapılması" kapsamında Karşıyaka Ortaokulu binasının incelemesinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Hazırlanan raporda okul binasının deprem yönetmeliğindeki sınır koşullarını sağlamadığı ve risk teşkil ettiği düşünülerek yıkılması tavsiye edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığınca rapor 29.11.2018 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir. 03.12.2018 tarihinde Karşıyaka Ortaokulunda eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilerek bina boşaltılmış ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için çalışmalar başlatılmıştır. Valimiz tarafından yapılan inceleme sonrasında gerçekleştirilen durum değerlendirmesinde öğrencilerin mağduriyet yaşamadan aynı bahçe içerisinde bulunan Şehit Onur Bakbak İlkokulu'nda eğitim ve öğretimlerine devam etmesine karar verilmiştir."Yaklaşık 30 yıldır eğitim-öğretim yapılan okulun en kısa sürede yıkımına başlanacağı ve yıkım çalışmalarının ardından aynı yere yeni okul inşa edileceği öğrenildi.