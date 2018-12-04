Çorum'da "Doğum Günümü Okulda Kutluyoruz" Projesi

Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde "Doğum Günümü Okulda Kutluyoruz" Projesi kapsamında 487 öğrencinin doğum günü kutlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin kendilerini özel ve değerli hissetmeleri, okula karşı sevgi ve ilgililerinin üst seviyeye çıkarılması ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla "Doğum Günümü Okulda Kutluyoruz" Projesi başlatıldı.
Proje kapsamında ilçe ve köylerdeki okullarda öğrenim gören ve kasım ayı içerisinde doğan 487 öğrencinin doğum günleri, okullarında kutlandı. Okul idarecileri tarafından alınan pastalar, öğrencilerle kesildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, yaptığı açıklamada, okula, ailelere ve öğrenciye maddi yük olmadan gerçekleştirilen küçük organizasyonlarla büyük mutluluklar yaşanmasının sağlandığını belirterek, "Öğrencilerimizin doğum gününü en içten duygularımızla kutlarken Rabbimizden onlara sağlıklı mutlu bir ömür diliyoruz. Projede görev alan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilere teşekkür ederim." dedi.
Çorum
04 Aralık 2018 Salı 14:20