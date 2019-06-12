Çorum
'da domuz sürüsü görüntülendi
Çorum'un Ortaköy
ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
İlçede otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Emrah
Karakaş, yol kenarında domuz sürüsünü fark edip aracını durdurdu. Bölgede kırsal alanda aç kaldıkları için ilçeye indikleri sanılan domuzları gören Karakaş, bu anları da cep telefonuyla kayda aldı. Sayıları yaklaşık 50 olan domuz sürüsü, bir süre sonra ormanlık alanda girerek gözden kayboldu. Karakaş, kayda aldığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.
Kaynak: DHAOrtaköy
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