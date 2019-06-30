30.06.2019 15:07
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Çorum'da emeklilerin TOKİ kurası 2 Ağustos'ta çekilecek

Çorum

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Çorum'da emekliler için inşa edilecek 657 konutun kurasının 2 Ağustos'ta çekileceğini bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Çorum'da emekliler için inşa edilecek 657 konutun kurasının 2 Ağustos'ta çekileceğini bildirdi.
Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ'nin Çorum'da birçok yatırım yaptığını belirterek, emekliler için de konut yapılacağını anımsattı.
Yapılacak toplu konutlarla emeklilerin ev sahibi olacağını belirten Ceylan, "Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşayan emekli büyüklerimiz için Kuruçay 'da 657 konutluk proje yapacağız. Projemize emekli büyüklerimizden 4 bin 179 başvuru yapıldı. 2 Ağustos Cuma günü noter huzurunda yapacağımız kura töreni ile hak sahipleri belirlenecek." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
AK Parti , Çorum , Güncel

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