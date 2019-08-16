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Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde, sobadan çıktığı belirtilen yangında alevlerin arasında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.

16.08.2019 14:13
Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde Sait Kayakıran'a ait evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler kısa sürede evi sardı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Yangında, alevler arasında kalan Sait Karakıran ve eşi Teslime Karakıran (80) hayatını kaybetti.

ÖLÜ OLARAK BULUNDULAR

Yanan evin içine giren itfaiye ekipleri engelli hasta olan Teslime Kayakıran'ı evin salonunda, Sait Kayakıran'ı ise evin banyosunda hayatlarını kaybetmiş olarak buldu.

Sait ve Teslime Kayakıran çiftinin cansız bedenleri otopsi için cenaze nakil araçlarıyla morga kaldırılırken, yangının salonda bulunan sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

Saraycık, İtfaiye, Kargı, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
GÖKHAN: insanlar kalitesiz evlerde ve koşullarda yaşıyor. Devletin tek tek köyleri elden geçirerek durumu olmayan vatandaşlara ev desteğinde bulunması lazım. Bu evlerin çoğu hızlı tutuşan malzemelerden yapılma. En azından bu desteği yaşlı olan vatandaşlar için yapmaları lazım.
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