Çorum'da evde çıkan yangında zihinsel engelli kişi öldü

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, zihinsel engelli Mahmut Baranlıoğlu (49) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Yani Hayat Mahallesi Şehit Beyhan Köşe Sokak'ta tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan zihinsel engelli Mahmut Baranlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirlen Baranlıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.